Петрозаводчанка пропила телефон с коллегой мужа

В Петрозаводске мужчина пришел в гости и украл телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Петрозаводску обратилась 41-летняя горожанка и сообщила, что у неё похитили мобильный телефон стоимостью свыше 9 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что в день происшествия у них дома был коллега мужа, с которым они распивали алкогольные напитки. После ухода гостя хозяйка обнаружила пропажу гаджета. Супруг позвонил своему коллеге, однако тот отрицал причастность к краже.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска 29-летний ранее несудимый горожанин сознался в содеянном. Он пояснил, что похитил телефон, оставленный на тумбочке в коридоре.

Гражданин потерял его по пути домой, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.