10:11, 11 Октября 2019
Петрозаводчанка стала жертвой "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям"
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Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.
Мошенники представились сотрудниками популярного банка, а именно "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям".
Побеспокоили петрозавочанку накануне утром. Сообщалось, что у женщины трижды пытались списать средства с карты. Другой неизвестный дополнил, что некто несанкционированно завладел и онлайн-сервисом. Якобы, чтоб остановить злоумышленников, клиентке банка необходимо было сообщить цифровой код из смс-сообщения.
Произошло списание более 2 тысяч рублей – большая часть всех средств, которые хранились на счете. Но абонент заверил – в течение получаса средства вернутся. Этого не произошло.
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