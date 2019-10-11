Петрозаводчанка стала жертвой "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям"

Поход в ОВД для петрозаводчанки стал итогом телефонного общения с неизвестными, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники представились сотрудниками популярного банка, а именно "отдела внутренних расследований по мошенническим действиям".

Побеспокоили петрозавочанку накануне утром. Сообщалось, что у женщины трижды пытались списать средства с карты. Другой неизвестный дополнил, что некто несанкционированно завладел и онлайн-сервисом. Якобы, чтоб остановить злоумышленников, клиентке банка необходимо было сообщить цифровой код из смс-сообщения.

Произошло списание более 2 тысяч рублей – большая часть всех средств, которые хранились на счете. Но абонент заверил – в течение получаса средства вернутся. Этого не произошло.