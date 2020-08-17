890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Рекордно низкое число заболевших COVID-19 выявлено в Карелии за последние сутки 2
Сегодня 08:57
Горный парк в Карелии работает на пределе возможностей 5
Сегодня 07:15
Нового руководителя назначили в "скандальную" колонию Карелии 4
Сегодня 11:04
Регина Тодоренко побывала в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 10:04
Всплеск ОРВИ зафиксирован в Карелии – норма превышена почти на 34% 9
Сегодня 13:28
Коронавирус обнаружен в Карелии у двух младенцев 7
Сегодня 14:58

Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки

Новости. Криминал
18:40, 17 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию с заявлением о краже обратилась 44-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что у нее  украли золотое кольцо.

Сотрудники уголовного розыска в те же сутки установили личность 43-летней подозреваемой – соседки заявительницы. Та рассказала, что была в гостях и распивала спиртное. Когда хозяйка дома уснула, та сняла с ее пальца золотое кольцо. А позже сдала его в ломбард за 3,2 тысячи рублей.

Возбуждено головное дело.

Ранее другая петрозаводчанка обокрала пьяную соседку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-08-17 19:14:01
Всех волнуют одни и те же проблемы – почём и что иметь, и на что выпить. Перемен иногда хочется, но потом забываешь об этом и успокаиваешься.
кир
2020-08-17 19:01:42
Училась в нашей школе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 18
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»