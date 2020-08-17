Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки

В полицию с заявлением о краже обратилась 44-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что у нее украли золотое кольцо.

Сотрудники уголовного розыска в те же сутки установили личность 43-летней подозреваемой – соседки заявительницы. Та рассказала, что была в гостях и распивала спиртное. Когда хозяйка дома уснула, та сняла с ее пальца золотое кольцо. А позже сдала его в ломбард за 3,2 тысячи рублей.

Возбуждено головное дело.

Ранее другая петрозаводчанка обокрала пьяную соседку.