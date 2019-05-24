Петрозаводчанка устроила шопинг на краденые деньги

Женщина украла с банковских карт приятеля 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 44-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковских карт похищено около 30 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что пин-коды знала его приятельница, которая в день происшествия была у него в гостях. После её ухода гражданину пришли сообщения на мобильный телефон о снятии наличных, и он заблокировал карты.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой, 33-летней петрозаводчанки. По версии следствия, находясь в гостях у знакомого, она похитила его банковские карты, с которых впоследствии сняла деньги. Наличные она потратила на новую одежду и личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.