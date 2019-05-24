Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
17:20, 24 Мая 2019
фото: Pixabay

Петрозаводчанка устроила шопинг на краденые деньги

Загрузка...

Женщина украла с банковских карт приятеля 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 44-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковских карт похищено около 30 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что пин-коды знала его приятельница, которая в день происшествия была у него в гостях. После её ухода гражданину пришли сообщения на мобильный телефон о снятии наличных, и он заблокировал карты.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой, 33-летней петрозаводчанки. По версии следствия, находясь в гостях у знакомого, она похитила его банковские карты, с которых впоследствии сняла деньги. Наличные она потратила на новую одежду и личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-05-24 17:22:39
Поспешила, сначала выйти замуж за него надо было.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
20.05.2019, 11:33
Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

Аналитика

Сегодня 14:47
Обществоведение
"Сохранить все памятники деревянного зодчества нам не удастся"
У Карелии на это нет ни денег, ни достаточного количества реставраторов.
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 11
22.05.2019 14:33
"Новости из будущего" не помогают 5
22.05.2019 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:37
Личное мнение
Перемен, мы ждем перемен 2
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 41
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 12:25
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»