Петрозаводчанка высудила 300 тысяч рублей компенсации за сломанную на скользком тротуаре ногу

Жительница столицы Карелии сломала ногу в двух местах на тротуаре, который не был обработан подрядчиком противогололедным материалом.

Как рассказали в прокуратуре республики, петрозаводчанка обратилась в суд с требованием о взыскании с организации, занимающейся содержанием дорог, компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей в связи с причинением вреда здоровью. Возвращаясь с работы в один из ноябрьских дней прошлого года она поскользнулась на тротуаре и упала. После падения женщина не смогла подняться без посторонней помощи. Горожанку отвезли в больницу, где у нее был выявлен перелом ноги в двух местах.

Тротуар, где упала женщина, обслуживается организацией, с которой у администрации Петрозаводска заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах города.

Суд принял решение о частичном удовлетворении требований пострадавшей. Организация должна заплатить женщине компенсацию морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее ТЦ в Карелии выплатил женщине 80 тысяч рублей за переломы.