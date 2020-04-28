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Петрозаводчанка зарезала мужа во время ссоры

Новости. Криминал
16:13, 28 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в январе 2020 года 56-летняя петрозаводчанка вместе с мужем распивала спиртное. В ходе застолья супруги поссорились, и обвиняемая напала на мужчину с ножом, причинив ему несколько колото-резаных ранений, от которых он скончался на месте происшествия.

Женщина находится под стражей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что 9 января 2020 года жительница поселка Ильинский Олонецкого района  зарезала сожителя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-28 16:59:16
Не было с него никакого толка. Низшие живые существа поедают самцов после оплодотворения. :)
Гость
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