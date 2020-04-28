Петрозаводчанка зарезала мужа во время ссоры

В Петрозаводске перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в январе 2020 года 56-летняя петрозаводчанка вместе с мужем распивала спиртное. В ходе застолья супруги поссорились, и обвиняемая напала на мужчину с ножом, причинив ему несколько колото-резаных ранений, от которых он скончался на месте происшествия.

Женщина находится под стражей.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что 9 января 2020 года жительница поселка Ильинский Олонецкого района зарезала сожителя.