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Петрозаводчанке грозит два года колонии за продажу краденых вещей

Новости. Криминал
17:40, 13 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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В Петрозаводске полицейскими раскрыта кража, совершенная в торговом центре, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 54-летняя женщина и сообщила, что у нее похитили пакет с новыми вещами. Сумму ущерба была оценена без малого в 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, женщина покупала одежду для сына в одном из крупных торговых центров. Напоследок она решила заглянуть в хозяйственный магазин, но обнаружила, что все ячейки для хранения вещей заняты. Чтобы не терять время, посетительница оставила свой пакет с покупками прямо у входа и отправилась в торговый зал. Когда вернулась, его на месте не нашла.

Сотрудники уголовного розыска изъяли видеозапись и, в результате проведенной работы установили, что к хищению причастна 37-летняя гражданка. Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что все похищенное успела реализовать. За содеянное ей грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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