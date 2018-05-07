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Новости. Общество
10:47, 07 Мая 2018

Петрозаводск начнут обрабатывать от клещей

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Из шести обследованных в лаборатории насекомых у двух выявлен возбудитель боррелиоза.

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Анна Дудырина, мэрия заключила договор на акарицидную (антиклещевую) обработку 80 гектаров зеленых зон города. Работы, которыми займутся сотрудники ООО "Карелдезсервис", начнутся на этой неделе. Специалисты обезопасят места вдоль пешеходных дорожек. До и после обработки предусмотрено энтомологическое обследование территорий для оценки эффективности произведенных работ.

По состоянию на 30 апреля в лечебно-профилактические учреждения республики обратились пять человек, пострадавших от присасывания клещей. В вирусологической лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии проведено исследование шести клещей на наличие возбудителями клещевых инфекций, в двух случаев выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

Прием клещей для проведения исследования производится лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10.

Расписание работы Центра (по данным сайта республиканского управления Роспотребнадзора):

май: пн.-чт. - с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. - с 8.00 до 16.45 без перерыва; 13,20,27 мая - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 12,19,26 мая - с 14.00 до 18.00.

июнь: пн.-чт. - с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. - с 8.00 до 16.45 без перерыва; 3,11,17,24 июня - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 2,16,23,30 июня - с 14.00 до 18.00.

июль: пн.-чт. - с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. - с 8.00 до 16.45 без перерыва; 1 июля - с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

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