Петрозаводск озеленят почти на 9 миллионов рублей

В столице Карелии начались работы по благоустройству газонов и установке вазонов.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" приступил устройству газонов и посадке зеленых насаждений. Сейчас подрядчик ведет работы в сквере Вечный Огонь, на Советской площади и улице Еремеева.

Новые газоны появятся также на проспекте Карла Маркса, улицах Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в сквере Горсовета и на Онежской набережной. На проспекте Александра Невского и Мурманской улице, помимо этого, посадят деревья и кустарники.

Также в Петрозаводске установят 180 вазонов на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Подрядчик заполнит их почвенной смесью и посадит композиции из декоративных кустарников и многолетних цветов.

Стоимость работ по озеленению составит 8,8 млн рублей, сообщили в мэрии.

Напомним, администрацией разработана концепция озеленения Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летию Карелии. В городе высадят 300 тысяч цветов.