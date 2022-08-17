Петрозаводск по-прежнему готов к новому отопительному сезону только на 85 %

Часть управляющих компаний до сих пор не выполнила необходимые мероприятия к отопительному сезону.

Сегодня, 22 августа, на заседании штаба по отопительному сезону, отметили, что общая готовность по всем видам работ на объектах жилищного фонда карельской столицы на данный момент составляет 85 %. Об этом сообщили в администрации города.

Неделю назад показатели готовности были такими же.

Гидропневматическую промывку систем центрального отопления выполнили в 1414 многоквартирных домах. Гидравлические испытания провели на 1408 объектах. Полностью необходимые мероприятия в преддверии отопительного сезона завершили следующие управляющие организации: ООО «Новый порядок», ООО «21 век», ООО «Район», ООО «Партнер», ООО «Новая управляющая компания», ООО «ОнегоСтройСервис», ООО «Карельская управляющая компания», ООО «Сервис», ООО «Комфортная среда», ООО «УО «Умелец», ООО «Корал Групп», ООО «Лидер» и ООО «ГорСлужба». Им осталось только оформить паспорта готовности своих объектов.

«Служба заказчика» направила обращения в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору в связи с отставанием некоторых управляющих организаций. Менее 50 % готовности на данный момент демонстрируют ООО «Карелия», ООО «УК Территория», ООО «ЖЭУ», ООО «Жилой дом +», ООО «Вектор чистоты» и ООО «Благоустройство».