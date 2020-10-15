Петрозаводск попал в топ новогодних направлений для путешествий на поезде

Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде с отправлением из Москвы.

Эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов.

Топ-возглавили Санкт-Петербург, куда продается каждый пятый билет, Казань и Сочи. Путешественники из Москвы также хотят отправиться на новогодние каникулы в Нижний Новгород, Сочи, Адлер, Петрозаводск, Саратов, Смоленск и Псков.

Средний чек на железнодорожные поездки из Москвы по России с 25 декабря по 10 января пока составляет 2954 рубля. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на восемь процентов.

Сильнее всего подорожали железнодорожные билеты в Петрозаводск (+26 процентов), Нижний Новгород (+21 процент) и Сочи (+14 процентов). Самое доступное из представленных в рейтинге направлений — Смоленск, средний чек составляет 674 рубля.

Ранее Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок в октябре.