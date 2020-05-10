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Петрозаводск попал в топ-100 городов, где жители чаще интересуются информацией о коронавирусе

Новости. Общество
12:58, 11 Мая 2020
фото: pixabay.com / StartupStockPhotos
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Столица Карелии заняла 69 место в рейтинге российских городов, где чаще всего ищут информацию о новой коронавирусной инфекции.

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали данные о поисковых запросах россиян, и определили топ-100 городов, где чаще всего ищут информацию о коронавирусе.

Количество запросов о коронавирусе свидетельствует не только о заинтересованности, но также является косвенным свидетельством уровня страха в регионе относительно инфекции. По данным ВЦИОМ, 77% россиян боятся заболеть коронавирусом. Сами поисковые запросы по этой теме также говорят о страхах: чаще всего люди ищут информацию о количестве заболевших, симптомы коронавируса и официальный сайт с информацией об инфекции, отмечают в ЦПК.

Среди лидеров по запросам Москва (21,5 млн запросов в месяц) и Санкт-Петербург (около 7,4 млн), где большая численность населения, высокий уровень проникновения интернета, а также наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Однако, если учитывать региональную популярность (критерий Яндекса, который позволят оценить популярность поискового запроса относительно других запросов в регионе), то тема коронавируса больше всего волнует жителей Тульской (155%), Орловской (149%) и Тверской (140%) областей.

Петрозаводск занял 96 место в данном рейтинге: 308 тыс. запросов в течение месяца.

Ранее Карелия вошла в топ регионов с лучшими инициативами по борьбе с коронавирусом.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-11 13:47:53
Поэтому пишите про Него больше.
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