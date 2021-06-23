Петрозаводск продолжают мести и украшать

Подрядчик продолжает высаживать цветы в парках и скверах, убирать мусор, выкашивать траву в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» ежедневно ведёт сезонные работы по содержанию общественных территорий Петрозаводска.

Мобильные бригады и техника задействованы в разных районах.



Подрядчик продолжает высаживать цветы на городских клумбах. Работы ведутся в скверах Ивана Сенькина и Вечный Огонь, парке Победы и в Губернаторском саду. Формовочную обрезку кустарников выполняют на Шидловском бульваре, площади Кирова, в парке Победы и Библиотечном сквере. Сотрудники комбината выкашивают траву на газонах на аллее Воинской Славы, в скверах Кукковский Петух, Аквамарин, Бородинском, Библиотечном, на Онежской набережной, на общественных территориях на улице Ровио, Лососинском шоссе и Комсомольском проспекте.

Кроме того, продолжается уборка в Песках, на аллеях Берёзовой и Дружбы, на Почтовой площади, в парках Беличий Остров, Приозёрном, Зарецком, в скверах Кукольного Театра, 70-летия Победы, Кленовом и Аквамарин.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051