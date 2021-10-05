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Петрозаводск простится с заслуженным учителем Карелии, которая 8 часов ждала «скорую» и умерла в больнице

Новости. Общество
15:17, 05 Октября 2021

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Стало известно, когда состоится прощание с бывшем директором школы №8 Алевтиной Дрик.

Прощание с Алефтиной Федоровной Дрик состоится в пятницу, 8 октября, с 10.00 до 11.00 в траурном зале на улице Вольной. Об этом сообщила на своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.

Напомним, бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».

По факту случившегося Минздрав Карелии организовал проверку. Министр здравоохранения рсепублики Михаил Охлопков сообщил, что Петрозаводская станция скорой медицинской помощи работает с максимальной нагрузкой из-за подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

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Комментарии

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насмешница
2021-10-05 17:45:53
Вася, в этой ветке ты особенно необыкновенно убедителен
Вася
2021-10-05 16:34:54
Главная задача каждого русского человека, в современных условиях, выжить и спасти близких.
Долго не житель
2021-10-05 16:12:42
Вопрос встал ребром: кто важнее: санитар или депутат?
Ответ очевиден,но......
Вася
2021-10-05 16:27:43
Долго не житель, Взял и рассказал все сикреты ,
Koira
2021-10-05 15:53:15
RIP. Надеюсь она не участвовала в избирательных комиссиях по протаскиванию ПЖиВ.
Grek
2021-10-05 15:35:47
ЗДЕСЬ то прокуратура почему молчит ? Чем занимается ?
Вася
2021-10-05 16:06:52
Grek, Они будут больных носить,или зарплату поднимут санитарам?
Вася
2021-10-05 16:03:08
Grek, Все хотят работать депутатами,и никто санитарами.
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