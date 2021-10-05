Петрозаводск простится с заслуженным учителем Карелии, которая 8 часов ждала «скорую» и умерла в больнице

Стало известно, когда состоится прощание с бывшем директором школы №8 Алевтиной Дрик.

Прощание с Алефтиной Федоровной Дрик состоится в пятницу, 8 октября, с 10.00 до 11.00 в траурном зале на улице Вольной. Об этом сообщила на своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея №13 Галина Васильева.

Напомним, бывший директор школы №31 (8) Петрозаводска, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь».

По факту случившегося Минздрав Карелии организовал проверку. Министр здравоохранения рсепублики Михаил Охлопков сообщил, что Петрозаводская станция скорой медицинской помощи работает с максимальной нагрузкой из-за подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.