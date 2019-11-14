Петрозаводск сохранит по новому Генплану почти половину из 3,5 тысяч га леса под рекреацию

Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.

К концу 2020 года у столицы Карелии должен появиться утвержденный Генеральный план города. Такой подарок петрозаводские власти надеются сделать горожанам в год столетия республики, поставив точку в скандале из-за "самозахвата" участков лесфонда. В 2016 году судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации признала незаконным включение 59 кварталов лесного фонда общей площадью 3,5 тыс. га в границы Петрозаводска. Судьба выделенных мэрией с 2008 года около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам и еще около 350 участков юридическим, а также все дальнейшее развитие города оказались под вопросом. В течение последних трех лет чиновники пытаются восстановить Петрозаводск в прежних границах.

Для того чтобы приступить к корректировке Генплана, необходимо было согласовать проект изменения лесопарковых и зеленых защитных зон с Рослесхозом.

"Мы согласовали с Рослесхозом возможность перевода лесов в категорию эксплуатационные. При этом из 3,5 тыс. га около 400 га останется защитными лесами. Это касается Зимника, который располагается в районе особо охраняемой природной территории. 1,3 тыс. га – это рекреация с учетом городских лесов. 170 га будут использованы под улично-дорожную сеть, а 243 га – под сети инженерно-технического обеспечения. И только территория в 1,1 га пойдет под перспективное освоение. В итоге 47% от общей площади лесных кварталов предусмотрено под рекреацию. Поэтому тем, кто волнуется, что Петрозаводск останется без лесов, переживать не стоит", - заявил заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

Что еще ждать от нового Генплана жителям столицы Карелии, читайте в материале "Столицы на Онего".