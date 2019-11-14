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Новости. Общество
12:26, 14 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего

Петрозаводск сохранит по новому Генплану почти половину из 3,5 тысяч га леса под рекреацию

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Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.

К концу 2020 года у столицы Карелии должен появиться утвержденный Генеральный план города. Такой подарок петрозаводские власти надеются сделать горожанам в год столетия республики, поставив точку в скандале из-за "самозахвата" участков лесфонда. В 2016 году судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации признала незаконным включение 59 кварталов лесного фонда общей площадью 3,5 тыс. га в границы Петрозаводска. Судьба выделенных мэрией с 2008 года около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам и еще около 350 участков юридическим, а также все дальнейшее развитие города оказались под вопросом. В течение последних трех лет чиновники пытаются восстановить Петрозаводск в прежних границах.

Для того чтобы приступить к корректировке Генплана, необходимо было согласовать проект изменения лесопарковых и зеленых защитных зон с Рослесхозом.

"Мы согласовали с Рослесхозом возможность перевода лесов в категорию эксплуатационные. При этом из 3,5 тыс. га около 400 га останется защитными лесами. Это касается Зимника, который располагается в районе особо охраняемой природной территории. 1,3 тыс. га – это рекреация с учетом городских лесов. 170 га будут использованы под улично-дорожную сеть, а 243 га – под сети инженерно-технического обеспечения. И только территория в 1,1 га пойдет под перспективное освоение. В итоге 47% от общей площади лесных кварталов предусмотрено под рекреацию. Поэтому тем, кто волнуется, что Петрозаводск останется без лесов, переживать не стоит", - заявил заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

Что еще ждать от нового Генплана жителям столицы Карелии, читайте в материале "Столицы на Онего".

 

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Комментарии

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новый
2019-11-14 14:26:48
Всех куркулей за соломенским проливом передать Прионежью. И ТИЗ Усадьба с Птицефабрикой до кучи. Толку от них ноль, одни проблемы. И СКЗ естессно. Все проблемы решаемы.
David
2019-11-14 13:53:24
Надо территорию города в разы увеличит с уменьшение плотности застройки. А то что толку от лесов, когда в городе строятся гетто-человейники.
drug
2019-11-14 12:48:46
Заместитель главы Петрозаводска, заместитель мэра ?
Простите, а про какого чиновника писали, что он не служил в армии, это допустимо по действующему закону ?
А как там, у них тогда развивается кадровая политика.
Devil
2019-11-14 13:58:55
drug, служил видно сразу , выправка и стрижка , волевое лицо , офицером был не иначе . :)
Гостья
2019-11-14 13:36:37
drug,

А там есть кадровая политика??? А где она вообще есть?
Devil
2019-11-14 14:00:03
Гостья, Да есть там всё , кумовья , учителя и барыги .
Гость
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