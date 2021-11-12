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Петрозаводск вошел в число популярнейших городов для отдыха на озерах

Новости. Общество
09:33, 17 Декабря 2021
фото: © Культура.РФ

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Онежское и Ладожское озера привлекают туристов со всей России.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, на каких озёрах россияне отдыхали в 2021 году.

Чаще всего россияне посещали Селигер, Онежское и Ладожское озера, Байкал, Валдай, а также озеро Сенеж в Солнечногорске, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, озеро Яровое на Алтае, Сакское озеро в Крыму и соленые озера Усть-Илецка.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё для отдыха на озёрах в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 1 до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека.

Десять популярных направлений отдыха на озёрах по итогам 2021 года:

Осташков — 1265 руб. / 4 ночи *

Петрозаводск — 1425 руб. / 3 ночи

Соль-Илецк — 2061 руб. / 5 ночей

Байкальск — 1073 руб. / 4 ночи

Приозерск — 1468 руб. / 3 ночи

Солнечногорск — 2078 руб. / 2 ночи

Яровое — 3015 руб. / 6 ночей

Абрау-Дюрсо — 2431 руб. / 2 ночи

Валдай — 4000 руб. / 7 ночей

Саки — 1003 руб. / 8 ночей

Напомним, ранее заброшенный маяк из Карелии попал в топ-3 впечатляющих маяков России.

* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток

 

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