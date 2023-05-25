На нескольких улицах Петрозаводска появятся новые пешеходные переходы

В администрации карельской столицы рассказали, где появятся новые "пешеходники".

Для безопасности маршрутов горожан карельская столица пополнится новыми пешеходными переходами. Объекты запланированы вблизи социальных учреждений, общее количество - около семи в разных районах города. Уже разметка нанесена на Питкярантской улице возле дома № 2 – теперь местные жители могут безопасно пересекать проезжую часть по пути в лицей № 13 и крупный торговый центр.

Новый переход теперь функционирует на Ключевой на перекрестке улиц Корабелов и Антонова - вблизи от него расположены городская поликлиника № 4 и школа № 3. На улице Профсоюзов знаки установили в районе детского сада № 74 «Лучик». Также переход оборудован на Сулажгорской улице в районе дома № 61.

До конца месяца разметку нанесут на пересечение улиц Володарского и Калинина – здесь пешеходный переход появится с двух сторон, что позволит петрозаводчанам беспрепятственно следовать в поликлинику № 2. Новым переходом пополнится проспект Александра Невского неподалеку от пересечения с улицей Льва Толстого.После завершения ремонтных работ будет нанесена разметка на улице Петрова.

Новые переходы обустраиваются в городе с учетом общей картины транспортной безопасности. Маркировку выполняют холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками.