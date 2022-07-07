В Петрозаводске рецидивист не смог пройти мимо незапертой двери

Добычей 40-летнего петрозаводчанина стали два ноутбука, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о краже в полицию Петрозаводска обратился 59-летний горожанин. Из его комнаты в общежитии пропали два ноутбука общей стоимостью 36 тысяч рублей.

Сотрудники оперативного розыска установили подозреваемого. Оказалось, что 40-летний ранее неоднократно судимый петрозаводчанин проживал в том же общежитии. В какой-то момент он увидел, что дверь в соседнюю комнату не заперта, после чего проник туда, забрал технику и ушел к себе.

Один из ноутбуков мужчина оставил себе, а другой продал. Стражи порядка изъяли технику и вернули законному владельцу. По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигурант в настоящее время задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.