Петрозаводский суд отправил наркодилера в колонию на 12 лет

Мужчину наказали за покушение на сбыт наркотиков в Петрозаводске, сообщили на сайте городского суда.

Ранее несудимого мужчину осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков через Интернет, а также группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сантехник привез на Валаам сильный галлюциноген.