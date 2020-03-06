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Петрозаводский суд отправил наркодилера в колонию на 12 лет

Новости. Криминал
13:08, 07 Марта 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин / AP Photo/Muhammed Muheise
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Мужчину наказали за покушение на сбыт наркотиков в Петрозаводске, сообщили на сайте городского суда.

Ранее несудимого мужчину осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков через Интернет, а также группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Злоумышленнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сантехник привез на Валаам сильный галлюциноген.

 

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