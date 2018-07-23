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Новости. Общество
10:58, 23 Июля 2018

Петуха подбросили на открытии этнокультурного центра карелов-людиков в Петрозаводске

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В микрорайоне Соломенное открылся этнокультурный центр карелов-людиков Lyyditalo ("Людиковский дом").

Инициатором создания центра выступила КРОО "Людики Карелии", сообщается в паблике Молодых ученых Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

Исследователи выразили надежду, что появление такого этноцентра на традиционной территории проживания людиков поможет сохранить и поддержать стремительно исчезающее людиковское наречие карельского языка, а также популяризировать уникальную культуру карелов-людиков.

Помимо напутственных слов на русском и карельском языках, сотрудники подарили библиотеке Lyyditalo большую коллекцию научной и образовательной литературы, авторами которой являются карельские ученые.

После выступления национальных коллективов делегация карелов-людиков, приехавшая из села Михайловского, провела людиковский обряд перехода в новый дом, с подбрасыванием каравая и петуха в помещении.

Все гости следили за поведением молодого петушка после того, как тот приземлился на пол. Пернатый сделал несколько уверенных кругов по полу и выбежал во двор.

"Вёл себя по-хозяйски, значит, быть хозяину в этом доме" – интерпретировали поведение животного михайловские и пригласили всех желающих на чаепитие с калитками.

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