Певица Слава похудела на три килограмма в Карелии

Поп-исполнительница Слава сейчас находится в Карелии в клинике "Кивач", куда приехала, видимо, чтобы поправить здоровье после новогодних праздников и сбросить вес, пишет Woman.ru.

За три дня Слава уже сбросила три килограмма, о чем радостно рассказала подписчикам в Instagram. Звезда поделилась видео, на котором показала свою комнату и красивый вид из окна. Судя по бодрому голосу, певица довольна результатом.

Комната располагает собственной маленькой сауной и процедурной, в которой певице делают массаж и обертывания. Также Слава принимает душ Шарко и гидромассажные ванны, пишет Woman.ru.

По данным издания, два года назад Славу экстренно прооперировали. У певицы диагностировали левосторонний отомастоидит — гнойное воспаление среднего уха. Тогда звезда едва не потеряла слух.