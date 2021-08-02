Пихты-великаны растут в дендропарке музея в Приладожье Карелии (ФОТО)

В Куркиекском краеведческом центре можно встретить столетние пихты.

Как пишут в паблике центра, в дендропарке музея в Лахденпохском районе растут пихта сибирская и пихта бальзамическая. Все они разного возраста.

«Есть пихты-великаны, которым более 100 лет. А есть сеянцы, которым всего 2 года. В дружной семейке есть и пихты-подростки - возрастом 12-15 лет», - пишут в паблике Куркиекского краеведческого центра.

В музее отмечают, что посетители любят деревья за целебный аромат и мягкие хвойные лапки.

Напомним, в Карелии растет 360-летняя сосна.