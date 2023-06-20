«Письма из провинции»: на федеральном канале покажут кино о городе в Карелии

Фильм о Костомукше покажут на федеральном телеканале «Культура».

В конце недели телефильм о городе горняков покажут по «Культуре», сообщила газета «Новости Костомукши». Сюжет подготовила съемочная группа телеканала.

Зритель познакомится с местным заповедником, увидит уникальную коллекцию музыкальных инструментов, а также карьер горно-обогатительного комбината. Кроме того, узнает самое интересное о городе из первых уст.

В съемках участвовали старожил Николай Бигун, который переехал в Костомукшу более пятидесяти лет назад, сотрудник заповедника «Костомукшский» Юрий Красовский, председатель туристского клуба «Кипатры» Сергей Волков, лидер группы «Неоретро» и коллекционер музыкальных инструментов Артур Ефремов, а также случайные прохожие.

Кино погрузит зрителя в историю города с самых истоков. Герои поведают о том, как зарождалась нынешняя Костомукша, о ее прошлом и настоящем, и даже расскажут о взаимоотношениях между советскими и финскими строителями.

Напомним, что рабочие из Финляндии помогали возводить карельский город, который и сейчас тесно связан с европейским соседом.

Широкий круг зрителей увидит телефильм в конце недели. Отснятый еще два года назад, по ряду причин он не вышел в эфир, и с тех пор многое в городе изменилось. Но особенная притягательность карельского «островка Европы» сохранилась.

Программа за это время, должно быть, «настоялась» и, по словам режиссера Андрея Шляхова, «как хорошее вино, приобрела новые, чуть ностальгические нотки».

Фильм «Письма из провинции. Костомукша» выйдет в эфир на телеканале «Культура» 23 июня в 17:15.