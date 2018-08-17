Питерский омбудсмен встретился с Дмитриевым в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов встретился с обвиняемым в педофилии главой отделения "Мемориал" в Карелии Юрием Дмитриевым.

"Юрий Алексеевич Дмитриев передает привет всем, кто беспокоится о нем, благодарит за письма и поддержку. Выглядит на самом деле лучше, чем на фотографиях!" – написал Шишлов в "Facebook".

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца. Позже он был отправлен на экспертизу в Санкт-Петербург.