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Новости. Общество
10:06, 17 Августа 2018

Питерский омбудсмен встретился с Дмитриевым в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов встретился с обвиняемым в педофилии главой отделения "Мемориал" в Карелии Юрием Дмитриевым.

"Юрий Алексеевич Дмитриев передает привет всем, кто беспокоится о нем, благодарит за письма и поддержку. Выглядит на самом деле лучше, чем на фотографиях!" – написал Шишлов в "Facebook".

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца. Позже он был отправлен на экспертизу в Санкт-Петербург.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-17 10:35:14
Что за привилегии уголовнику? Он должен сидеть на табурете привинченному к полу в комнате для допросов, а не в мягком кресле в кабинете у начальника.
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