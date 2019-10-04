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Новости. Криминал
14:45, 04 Октября 2019
фото: pixabay.com

Пьяная беременная воровка попала под машину в Карелии

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Жительница Медвежьегорска на спор обокрала магазин и попала в ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году беременная обвиняемая после употребления спиртного поспорила с подругой о том, что вынесет из магазина товар без оплаты.

Женщина сложила в сумку различные товары на общую сумму 1394 рубля (в том числе пиво и мороженое) и пыталась незаметно вынести их из магазина.

Сотрудники магазина потребовали вернуть похищенное. Тогда злоумышленница с товарами выбежала на улицу и попыталась скрыться, но при пересечении дороги была сбита проезжающим мимо автомобилем, после чего задержана.

В результате наезда женщина и ее будущий ребенок не пострадали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Комментарии

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Саныч
2019-10-04 14:55:50
Офигеваю. Пьяная сбитая машиной беременная воровка.
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