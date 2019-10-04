Пьяная беременная воровка попала под машину в Карелии

Жительница Медвежьегорска на спор обокрала магазин и попала в ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году беременная обвиняемая после употребления спиртного поспорила с подругой о том, что вынесет из магазина товар без оплаты.

Женщина сложила в сумку различные товары на общую сумму 1394 рубля (в том числе пиво и мороженое) и пыталась незаметно вынести их из магазина.

Сотрудники магазина потребовали вернуть похищенное. Тогда злоумышленница с товарами выбежала на улицу и попыталась скрыться, но при пересечении дороги была сбита проезжающим мимо автомобилем, после чего задержана.

В результате наезда женщина и ее будущий ребенок не пострадали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.