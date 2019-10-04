Пьяная беременная воровка попала под машину в Карелии

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Жительница Медвежьегорска на спор обокрала магазин и попала в ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.
В 2018 году беременная обвиняемая после употребления спиртного поспорила с подругой о том, что вынесет из магазина товар без оплаты.
Женщина сложила в сумку различные товары на общую сумму 1394 рубля (в том числе пиво и мороженое) и пыталась незаметно вынести их из магазина.
Сотрудники магазина потребовали вернуть похищенное. Тогда злоумышленница с товарами выбежала на улицу и попыталась скрыться, но при пересечении дороги была сбита проезжающим мимо автомобилем, после чего задержана.
В результате наезда женщина и ее будущий ребенок не пострадали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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