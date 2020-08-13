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Пьяная туристка разделась и осквернила буддийский храм

Новости. Общество
23:30, 13 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В Таиланде туристка возмутила местных жителей, голой забравшись на буддийский храм в городе Чиангмай.

Женщина сидела обнаженной на перилах, пила  спиртное и грубо выражалась, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на The Sun.

Местные жители попытались одеть кричащую отдыхающую в саронг. Прибывшие полицейские задержали ее, а затем отвезли в местную больницу. Они сказали, что путешественница приехала по туристической визе, но с апреля работала учителем английского языка.

"Она была пьяна, не могла себя контролировать и устроила ужасную сцену. Первым делом мы отвезли ее в больницу. Когда она протрезвеет, врачи проверят ее психическое состояние", – сообщили в местной полиции.
 
Власти проинформировали об инциденте посольство Бангладеш.

Местные буддисты решили провести уборку в храме и вымыть места, которых касалась туристка.

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