Пьяная жительница Карелии отоварилась по чужой карте почти на 10 тысяч рублей

В Муезерском районе суд вынес приговор местной жительнице, укравшей чужую банковскую карту, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Вступил в законную силу приговор Муезерского районного суда Республики Карелия в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже.

Суд установил, что в январе 2021 года женщина, распивая спиртное в одной из квартир поселка Муезерского района, украла банковскую карту и отоварилась по ней в магазине. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Муезерский районный суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде одного году лишения свободы условно, с испытательным сроком также один год.