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Пьяницы и наркоманы стали чаще совершать преступления в Карелии

Новости. Криминал
18:20, 18 Ноября 2020
фото: © коллаж Столица на Онего
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Прокуратура республики обнаружила рост преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За десять месяцев этого года преступления в Карелии стали чаще совершать люди под воздействием алкоголя и наркотиков. Информация об этом содержится на сайте карельской прокуратуры.

Из общего числа расследованных преступлений 38,5% совершены в состоянии алкогольного опьянения (10 мес. 2019 г. - 37,6%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких преступлений выросло на 3,3% (с 1 933 до 1 996).

Выросло на 122,6% (с 31 до 69) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Увеличилось на 107,1% (с 28 до 58) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, сообщают в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Карелии началась охота на наркоманов-уклонистов.

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