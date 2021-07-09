Пьяное вождение в одном случае закончилось гибелью человека

Согласно статистике, пьяные водители в Карелии с начала года спровоцировали 23 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции республики.

С начала года на дорогах республики пьяные водители совершили 23 ДТП, в которых погиб 1 человек и 28 получили различные травмы.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что вождение транспортного средства несовместимо даже с легкой степенью опьянения. Алкоголь, находящийся пусть в сравнительно небольших концентрациях в крови, существенно влияет на зрительно-моторную координацию. У водителя теряется ощущение реального времени, ухудшается зрительно-пространственное восприятие, понижается работоспособность, уменьшается мышечная сила.

Ранее в Кеми пьяный водитель угрожал полицейскому и стал фигурантом уголовного дела.