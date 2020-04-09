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Пьяного мужчину в Карелии достали из-за руля

Новости. Происшествия
09:32, 10 Апреля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Вилге мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав, ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В деревне Вилга Прионежского района 9 апреля сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения.

Кроме всего, нарушитель не имеет водительских прав.

За данное нарушение в соответствии с ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

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