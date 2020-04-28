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Пьяного таксиста поймали ночью в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:33, 29 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Водителю такси, остановленному автоинспекторами сегодня ночью на улице Луначарского, грозит штраф и лишение прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, минувшей ночью, в 03:25, на улице Луначарского, автоинспекторами был остановлен автомобиль "Дэу Нексия" с опознавательными знаками такси. Пассажиров в машине не было. Водитель предъявил разрешение на осуществление перевозки пассажиров легковым такси.

Общаясь с таксистом, автоинспекторы выявили у него признаки опьянения. Водителя отстранили от управления автомобилем. Пройти освидетельствование на месте и медицинское у врача мужчина отказался. В результате в отношении водителя был составлен административный материал. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

В течение месяца, в период ограничительных мероприятий, действующих из-за угрозы распространения коронавируса на территории Петрозаводска, сотрудниками ДПС проверено 103 такси, выявлено 10 различных нарушений.

Ранее автоинспекторы отстранили от вождения пьяную автоледи в Кондопоге.

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Комментарии

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кир
2020-04-29 15:09:08
Уже лишен прав и работает на обязательных работах с датчиком на ноге. Так должно быть, либеральные наши.
новый
2020-04-29 14:43:23
Извозчики борзеть начали.
Изя
2020-04-29 14:59:05
новый, Бабло появилось , спасибо Парфенчикову ))) :)
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