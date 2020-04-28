Пьяного таксиста поймали ночью в Петрозаводске

Водителю такси, остановленному автоинспекторами сегодня ночью на улице Луначарского, грозит штраф и лишение прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, минувшей ночью, в 03:25, на улице Луначарского, автоинспекторами был остановлен автомобиль "Дэу Нексия" с опознавательными знаками такси. Пассажиров в машине не было. Водитель предъявил разрешение на осуществление перевозки пассажиров легковым такси.

Общаясь с таксистом, автоинспекторы выявили у него признаки опьянения. Водителя отстранили от управления автомобилем. Пройти освидетельствование на месте и медицинское у врача мужчина отказался. В результате в отношении водителя был составлен административный материал. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

В течение месяца, в период ограничительных мероприятий, действующих из-за угрозы распространения коронавируса на территории Петрозаводска, сотрудниками ДПС проверено 103 такси, выявлено 10 различных нарушений.

Ранее автоинспекторы отстранили от вождения пьяную автоледи в Кондопоге.