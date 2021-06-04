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Пьяного водителя на «Мерседесе» поймали на автодороге в Карелии

Новости. Происшествия
09:01, 05 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Сотрудники ГИБДД задержали в Кондопоге автомобиль «Мерседес», водитель которого находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по результатам освидетельствования прибор показал 1.05 промилле.

Инспекторы отстранили 38-летного водителя от управления. Он привлечён к административной ответственности по ч.1 ст 12.8 КоАП.

«Просим граждан, не оставайтесь равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112», — говорится в сообщении.

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