Пьяного водителя на «Мерседесе» поймали на автодороге в Карелии

Сотрудники ГИБДД задержали в Кондопоге автомобиль «Мерседес», водитель которого находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по результатам освидетельствования прибор показал 1.05 промилле.

Инспекторы отстранили 38-летного водителя от управления. Он привлечён к административной ответственности по ч.1 ст 12.8 КоАП.



«Просим граждан, не оставайтесь равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112», — говорится в сообщении.