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Пьяного жителя Карелии поймали за управлением грузовика

Новости. Общество
12:05, 28 Апреля 2020
фото: © паблик "Полиция Беломорска"
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Нарушителя остановили на автодороге Санкт-Петербург-Мурманск в Беломорском районе.

Как сообщается в паблике "Полиция Беломорска" на федеральной дороге "Кола" был остановлен автомобиль МАЗ под управлением 53-летнего беломорчанина, который находился в состоянии опьянения.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее автоинспекторы Карелии поймали двух пьяных водителей.

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