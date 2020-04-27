Пьяного жителя Карелии поймали за управлением грузовика

Нарушителя остановили на автодороге Санкт-Петербург-Мурманск в Беломорском районе.

Как сообщается в паблике "Полиция Беломорска" на федеральной дороге "Кола" был остановлен автомобиль МАЗ под управлением 53-летнего беломорчанина, который находился в состоянии опьянения.



В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее автоинспекторы Карелии поймали двух пьяных водителей.