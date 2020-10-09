Пьяную автоледи на иномарке поймали автоинспекторы в Карелии

В Питкяранте отстранили от управления автомобилем 40-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 9 октября, автоинспекторы Питкяранты отстранили от управления автомобилем Renault Symbol 40-летнюю водительницу. Женщина была пьяна.

В отношении нарушительницы был составлен протокол, по которому будет вынесено судебное решение. Женщину ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет.

Ранее четыре пьяных водителя в Петрозаводске стали пешеходами после встречи с сотрудниками ГИБДД.