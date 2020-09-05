Пьяную женщину достали из-за руля в районе Карелии

В Медвежьегорском районе инспекторы остановили 35-летнюю женщину, которая напилась и села за руль, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем BMW 35-летнюю автолюбительницу, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительнице грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем, а граждан к бдительности, заметив пьяного водителя, незамедлительно сообщайте все имеющиеся сведения в полицию - 102 или 112.