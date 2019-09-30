Пьяных дебоширов задержали в Сортавале

Мужчина угрожал расправой персоналу бара, а женщина мешала продавцам, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Ночью 28 сентября в Сортавале молодой человек мешал отдыхать гостям бара на ул. Дружбы Народов. Когда персонал заведения пытался урезонить его, нарушитель порядка перешел к угрозам физической расправой. Мужчину передали полицейским.

Пьяная жительница Сортавалы утром в магазине на улице Кирова мешала работе продавцов. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны.