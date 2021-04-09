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Пьяных детей и родителей, которые не кормят малышей, оштрафовали в городе горняков в Карелии

Новости. Общество
11:12, 10 Апреля 2021
фото: ТАСС / Александра Мудрац
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Комиссия по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрела инциденты с пьяными подростками и нерадивыми родителями.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомушского городского округа, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 14 административных материалов. Так,  одна несовершеннолетняя была привлечена сразу по двум статьям КоАП РФ: за распитие алкогольных напитков и за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также комиссией было рассмотрено шесть материалов по вопросам ненадлежащего воспитания и содержания родителями несовершеннолетних детей. В некоторых случаях причиной инцидентов стал алкоголь либо антисанитария и отсутствие продуктов питания в квартире, где проживают малолетние дети.

Ранее в Костомукше оштрафовали мужчину, который регулярно справляет нужду в общественном месте.

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Комментарии

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кир
2021-04-10 12:05:56
Только пороть. Боль все понимают. А слова - не все.
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