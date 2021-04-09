Пьяных детей и родителей, которые не кормят малышей, оштрафовали в городе горняков в Карелии

Комиссия по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрела инциденты с пьяными подростками и нерадивыми родителями.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомушского городского округа, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 14 административных материалов. Так, одна несовершеннолетняя была привлечена сразу по двум статьям КоАП РФ: за распитие алкогольных напитков и за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также комиссией было рассмотрено шесть материалов по вопросам ненадлежащего воспитания и содержания родителями несовершеннолетних детей. В некоторых случаях причиной инцидентов стал алкоголь либо антисанитария и отсутствие продуктов питания в квартире, где проживают малолетние дети.

Ранее в Костомукше оштрафовали мужчину, который регулярно справляет нужду в общественном месте.