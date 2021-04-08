Житель Карелии, регулярно писающий на лестнице в общежитии, получил штраф

В Костомукше оштрафовали мужчину, который вновь справил нужду в общественном месте.

На очередной административной комиссии в администрации Костомукши рассмотрели 16 дел. Штраф в 700 рублей был назначен мужчине, который регулярно писает в общественных местах. В этот раз он был замечен за любимым нарушением на лестнице в общежитии Горняков, 2А, пишут "Новости Костомукши".

Среди 16 дел 5 касались парковки в неположенном месте. На одну жительницу Костомукши было составлено целых три протокола. Автоледи выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

Самое большое количество протоколов составлено за нарушение тишины – 10 дел. Громкие крики и разговоры, а также музыка чаще нарушали покой в общежитии по улице Горняков. Итогами рассмотрения стали четыре предупреждения и штрафы на общую сумму 7 тысяч рублей.

Ранее вандалы пытались разгромить светофоры в Костомукше.