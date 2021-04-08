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Житель Карелии, регулярно писающий на лестнице в общежитии, получил штраф

Новости. Общество
14:39, 09 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com/Andrey_Popov
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В Костомукше оштрафовали мужчину, который вновь справил нужду в общественном месте.

На очередной административной комиссии в администрации Костомукши рассмотрели 16 дел. Штраф в 700 рублей был назначен мужчине, который регулярно писает в общественных местах.  В этот раз он был замечен за любимым нарушением на лестнице в общежитии Горняков, 2А, пишут "Новости Костомукши".

Среди 16 дел 5 касались парковки в неположенном месте. На одну жительницу Костомукши было составлено целых три протокола. Автоледи выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

Самое большое количество протоколов составлено за нарушение тишины – 10 дел. Громкие крики и разговоры, а также музыка чаще нарушали покой в общежитии по улице Горняков. Итогами рассмотрения стали четыре предупреждения и штрафы на общую сумму 7 тысяч рублей.

Ранее вандалы пытались разгромить светофоры в Костомукше.

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Комментарии

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David .
2021-04-09 15:42:02
он не пысал,он грязно ссал! :)
David .
2021-04-09 15:34:50
киркин "кот" объявился :)
врунофф
2021-04-09 15:21:59
У навальнят в костомукше тоже отделение есть и даже местечковый начальник штаба.
ромео
2021-04-09 15:11:25
это навальнёнок, они всегда гадят там, где живут
Off
2021-04-09 15:06:07
Типичный педриот..
Гость
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