Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске

Очередной рейд "Контроль трезвости" пройдет в воскресенье в столице Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 17 ноября водителей ждет массовая проверка.

Инспекторы призывают автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются инспекторы к жителям Петрозаводска.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года в столице Карелии зарегистрировано 9 дорожно- транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими на 129 км автодороги "Олонец – Леппясилта" в Питкярантском районе.