Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Карелии

ДТП произошло на 129 км автодороги "Олонец – Леппясилта" в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 12.45 пьяный 32-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем такой же марки.



В результате ДТП травмированы 3 человека – пьяный водитель и 42-летняя пассажирка второго автомобиля госпитализированы. 48-летнему водителю встречного автомобиля Ford оказана медицинская помощь.

Ранее пьяный водитель вылетел с трассы в Медвежьегорском районе.