Пьяный 46-летний житель Петрозаводска украл детский велосипед, чтобы доехать до дома

В Петрозаводске и Костомукше полицейские раскрыли кражи велосипедов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши с заявлением о краже велосипеда обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что ненадолго оставил велосипед у подъезда дома, а когда вернулся, его не обнаружил. Сумма ущерба была оценена в 12 рублей.

По записям с камеры наблюдения полицейские нашли злоумышленника. Им оказался ровесник владельца велосипеда, ранее уже имевший проблемы с законом.

В Петрозаводске же из подъезда пропал детский велосипед стоимостью 7 тысяч рублей. Оказалось, что на нем уехал пьяный 46-летний мужчина. Петрозаводчанин планировал продать велосипед, но не успел. Похищенное имущество было изъято.