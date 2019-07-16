10:11, 16 Июля 2019
Пьяный автолюбитель без прав протаранил "семерку" на проселочной дороге в районе Карелии
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В Муезерском районе пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В ночь на 15 июля, около 00.10, в поселке Суккозеро Муезерского района пьяный и не имеющий водительского удостоверения 24-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21093", совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107".
В результате происшествия получили травмы 57-летние водитель и пассажирка "семерки". Пострадавшим оказана медицинская помощь.
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