Пьяный автолюбитель без прав протаранил "семерку" на проселочной дороге в районе Карелии

В Муезерском районе пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь на 15 июля, около 00.10, в поселке Суккозеро Муезерского района пьяный и не имеющий водительского удостоверения 24-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21093", совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107".

В результате происшествия получили травмы 57-летние водитель и пассажирка "семерки". Пострадавшим оказана медицинская помощь.