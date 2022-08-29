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Пьяный мотоциклист без прав гонял по селу в Карелии

Новости. Общество
14:30, 30 Августа 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии

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В Медвежьегорском районе автоинспекторы остановили сильно пьяного мотоциклиста, который уже был лишен прав за нетрезвое вождение.

Во время патрулирования дороги в селе Великая Губа инспекторы ДПС отстранили от управления мотоциклом "ИЖ" местного жителя. Освидетельствование, проведенное на месте правонарушения, подтвердило предположение инспекторов о нетрезвом состоянии водителя. Показания прибора составили 1,46 мг/л, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Полицейские выяснили, что мотоциклист ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. В отношении водителя составлен административный материал за пьяную езду. Возбуждено уголовное за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, в минувшие выходные на дорогах республики произошло 5 дорожных аварий с участием нетрезвых водителей, в которых травмы получили 9 человек, включая 7-летнего ребенка.

Ранее спасатели показали фото с места ДТП в Карелии, где из-за пьяной женщины пострадала маленькая девочка.

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