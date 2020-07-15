Пьяный мотоциклист без прав получил травмы в ДТП в поселке Карелии

Авария произошла в поселке Хелюля Сортавальского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, в минувшую среду в 16:15 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный водительских прав, не справился с управлением мотоцикла Racer и перевернулся на дорогу.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Всего с начала года в республике по вине нетрезвых водителей зафиксировано 41 ДТП, в которых погибли 2 человека и 54 получили ранения различной степени тяжести. Водители, не имеющие права управления транспортными средствами совершили 36 ДТП, в которых погибли 3 человека и 52 были травмированы.

Ранее в Прионежском районе при столкновении мотоцикла и иномарки пострадал один человек.