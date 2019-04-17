Пьяный мужчина поджег дверь чужой квартиры в Карелии

Мужчину обязали выплатить потерпевшему компенсацию свыше 100 тысяч рублей, сообщили в Питкярантском городском суде.

В ноябре 2017 года мужчина совершил поджог входной двери квартиры, в результате чего произошел пожар.

Пострадавший указал, что квартира стала непригодной для проживания, а именно в коридоре полностью сгорели обои, потрескалась и местами отвалилась штукатурка на стенах, сгорело напольное покрытие, обувь, одежда, вешалка для одежды и полка для обуви. В других помещениях квартиры закопчен потолок, стены, окна, полы, мебель, ковры. Стоимость восстановительного ремонта квартиры составила более 100 тысяч рублей.

В судебном заседании было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действительно совершил поджог входной двери квартиры, при этом причины своего поступка объяснить не мог.

Исковые требования пострадавшего были удовлетворены в полном объеме.

Решение вступило в законную силу.