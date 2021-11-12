Пьяный мужчина ворвался ночью в троллейбус Петрозаводска и разбил стекла

Дебошира на Кукковке задержала полиция, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», 13 ноября в 22.30 на пульт дежурной службы полиции поступил вызов на улицу Лыжную, где 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил в троллейбусе пьяный дебош, разбив стекла.

Прибывшие на место происшествия наряды полиции, Росгвардии и ППС задержали дебошира и составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьяненья. Также на месте работала скорая помощь.

По информации правоохранителей, до вытрезвления мужчина был помещен в камеру предварительного заключения, позже суд назначит ему наказание за порчу имущества.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото с места происшествия.