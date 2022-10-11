Пьяный наркодилер метнул коктейль Молотова в окно покупательницы из Карелии, но попал к соседям

В Петрозаводске осудили за покушение на убийство наркоторговца из Москвы, пытавшегося получить оплату за товар с помощью поджога, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2021 года в Петрозаводске 22-летний нетрезвый житель Москвы, желая отомстить 23-летней клиентке, которая не оплатила взятые у него и его знакомого наркотики, захотел убить девушку. Злоумышленник решил поджечь квартиру должницы.

Для этого он подготовил бутылку с зажигательной смесью и ночью отправился к многоквартирному деревянному дому, где жила девушка. Там молодой человек поджег фитиль и бросил бутылку в окно второго этажа. Однако метатель попал в окно соседней квартиры, жительнице которой удалось вовремя предотвратить распространение пламени. При этом случайной участнице событий был причинен материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

В течение нескольких дней после попытки поджога наркоторговец отправлял покупательнице телефонные сообщения с требованиями заплатить 4 тысячи рублей, угрожая расправой.

По совокупности преступлений суд назначил вымогателю наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Одна из потерпевших получила компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.