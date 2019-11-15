Пьяный петрозаводчанин угнал машину во время тест-драйва

В полицию с заявлением об угоне обратился 40-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что неизвестный похитил его машину. Ущерб составил почти 33 тысячи рублей.

Мужчина собирался продать машину и, найдя потенциального покупателя, договорился о встрече. К обозначенному месту оба прибыли в состоянии алкогольного опьянения, но смогли договориться о просмотре автомобиля.

При проведении тест-драйва покупатель неожиданно выбросил из машины собственника и скрылся.

Подозреваемый сбежал из Петрозаводска. Полицейские установили подозреваемого – 40-летнего петрозаводчанина. Найти объяснение своему поступку он не смог. Автомобиль был спрятан в гаражном боксе.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске пьяный гость оставил жену друга без автомобиля.