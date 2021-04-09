Пьяный водитель без прав попался автоинспекторам в поселке Карелии

Водитель подшофе разъезжал на УАЗике по поселку Спасская Губа Кондопожского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в поселке Спасская Губа инспекторы ДПС отстранили от управления 57-летнего водителя автомобиля «УАЗ», который ранее был лишён водительских прав.

В Госавтоинспекции Карелии напоминают, что за данное нарушение предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Ранее сообщалось, за сутки в Петрозаводске задержали пять пьяных водителей.