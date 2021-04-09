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Пьяный водитель без прав попался автоинспекторам в поселке Карелии

Новости. Общество
09:23, 10 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Водитель подшофе разъезжал на УАЗике по поселку Спасская Губа Кондопожского района.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в поселке Спасская Губа инспекторы ДПС отстранили от управления 57-летнего водителя автомобиля «УАЗ», который ранее был лишён водительских прав.

В Госавтоинспекции Карелии напоминают, что за данное нарушение предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Ранее сообщалось, за сутки в Петрозаводске задержали пять пьяных водителей.

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Комментарии

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кир
2021-04-10 10:53:18
Там пьют и в озере купаются после бани, - сказал кот, который там был.
Изя
2021-04-10 11:25:58
может и сам там зажигаешь???)))
Гость
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