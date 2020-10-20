Пьяный водитель разъезжал по селу в Карелии

В селе Кончезере Кондопожского района автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел в минувший вторник в селе Кончезеро. Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Logan 57-летнего водителя. Как подтвердил алкотестер, мужчина находился в состоянии опьянения.

Теперь нарушителя ждет суд. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя.