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Пьяный водитель разъезжал по селу в Карелии

Новости. Общество
07:50, 21 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В селе Кончезере Кондопожского района автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел в минувший вторник в селе Кончезеро. Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Logan 57-летнего водителя. Как подтвердил алкотестер, мужчина находился  в состоянии опьянения.

Теперь нарушителя ждет суд. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя.

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